Vadili’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklu

Vadili’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama esnasında şahsa ait ev ve işyerinde uyuşturucu tespit edildi. Evde ikamet eden M.T.B. (E-28) ve Y.B.(K-28) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında evde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren 5 kağıt, 2 MDMA türü hap, içerisinde metamfetamin olan cam pipo ile 2 hassas terazi tespit edilerek, emare olarak alındı.

Akabinde İnönü’de M.T.B.’ye ait makinist garajında yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain tespit edilerek, emare olarak alındı.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Diğer polisiye haberler:

- Kurtuluş’ta ev hırsızlığına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Kurtuluş’ta 11 Şubat’ta meydana gelen ev hırsızlığına ilişkin yapılan ileri soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen G.A.(E-28) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının hırsızlıkla ilgili açıklamasında, olayın saat 22.00 sıralarında, ev penceresinin kırılarak içeriye girilmesi ve ziynet eşyalarının çalınmasıyla gerçekleştiği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Lefkoşa ve İskele’de hırsızlık

Hafta sonu Lefkoşa ve İskele’de meydana gelen hırsızlık olaylarında zanlı olarak görülen 2 kişi tutuklandı.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ambarda cumartesi günü 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 şişe zeytinyağı ve 9 şişe alkollü içki çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada tespit edilen zanlı S.A.(E-58) tutuklandı.

İskele’de ise pazar günü saat 18.40 sıralarında bir otel odasında bulunan çantadan 1900 ABD doları nakit para çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada tespit edilen zanlı E.C.Y.(E-27) tutuklandı.

Polis, her iki olaya ilişki soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

- Zahra Sokak’ta kavga olayına ilişkin 2 tutuklu daha

Lefkoşa Zahra ve Tazminat sokakta perşembe günü saat 22.30’da meydana gelen kavgaya olayına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, ileri soruşturma kapsamında aranan O.C.D.(E-21) ve Ö.D.’nin (E-17) tespit edilerek, tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, O.C.D.’nin (E-21) aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle H.İ.’yi (E-18) ciddi şekilde darp edip, burun kemiğini kırdığı da belirtildi.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- 170 adet demir kalıbı vidasını kanunsuz tasarruf eden şahıs tutuklandı

Akıncılar-Ercan Havalimanı Anayolu üzerinde polis tarafından bir van araçta yapılan aramada, bina inşaatında kullanılan toplam 170 adet demir kalıbı vidası bulundu, vidaları kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında Akıncılar-Ercan Havalimanı Anayolu’nda, Y.Ç.’nin (E-54) aracında yapılan polis aramasında elde edilen vidalar emare olarak alındı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.