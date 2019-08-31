Vadili'de vatandaş yollardan şikayetçi

Vadili'de yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları vatandaşı isyan noktasına getirdi.Geçtiğimiz günlerde susuzlukla gündeme gelen Vadili köyünde vatandaşlar bu kez bozuk yollardan dert yandı.

Mağusa’ya bağlı Vadili'de tamlanmayan altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan çukurlar, adeta köstebek yuvasını andırıyor.

Yolların düzeltilmesi için defalarca Vadili Belediyesini bildiren vatandaşlar, kimsenin sorunlarıyla ilgilenmediğinden dert yandı.

Haber Kıbrıs haber merkezine ulaşarak şikayetçi olan Vadili Ilgın sokakta yaşayan vatandaşlar, yetkililerin gelip bu yola bakmalarını talep ederek “Yetkililer gelip bu yolları düzeltsin. Vatandaş olarak rahat etmek istiyoruz. Bir yetkili çıksın da buna sahip çıksın, bu yolu yapsın.” şeklinde konuştu.

Kaynak: HABERKIBRIS