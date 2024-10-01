Vadili'de ve Dikmen'de araç yangını…

Vadili’de Vatan Caddesi'nde, dün saat 13.15'te, çalışır vaziyette park halinde bulunan SN 166 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç yanarak kullanılmaz hale geldi

Dikmen’de Dereboyu Sokak'ta bugün saat 12.00 sıralarında da bir araç yandı. Seyir halindeki ZPG 497 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılmaz hale geldi.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen iki kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

BIRAKILAN ÇANTAYI ÇALDI

Girne’de taşın üzerinde bırakılan sırt çantasını çalan kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 02.00 sıralarında, Girne Kalesi’nin karşısındaki taşın üzerine bırakılan sırt çantası ve içindeki küçük el çantası, cep telefonu, üç kredi kartı ile 1500 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı görülen A.F. (E-21) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, dün yine Girne’de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi'ndeki bir iş yerinde, masa üzerinde bulunan Xiomi Redmi Note 13 pro max cep telefonunu çalan İ.K.(K-27), Girne’de başka bir iş yerine giderek telefonun kendisine ait olduğu yönünde yalan beyanda bulundu ve telefonu 2 bin 300 TL’ye sattı. Sahtekârlıkla para temin ettiği tespit edilen İ.K. tutuklandı.