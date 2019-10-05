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Vadili’de ve Girne’de İki Ani Ölüm

 Vadili’de ve Girne’de iki kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

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05/10/2019
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Vadili’de ve Girne’de İki Ani Ölüm

 Vadili’de ve Girne’de iki kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polis bültenine göre Vadili’de 41 yaşındaki Murat Can, dün 13.00 sıralarında Vadili İlkokulu avlusunda aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybetti.

Girne’de ise 37 yaşındaki Elshan Valiyev (E) kaldığı otelin odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Ani ölüm vakasının önceki gün 22.00 ile dün 13.00 saatleri arasında meydana geldiği kaydedildi.

Polis her iki olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

05/10/2019 11:07
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TAGS: Vadili, girne, haber, kıbrıs, Elshan Valiyev, Murat Can,
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