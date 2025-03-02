Vadilili: Bu ihtimal bilimsel olarak değerlendirilmeli, fay risk analizi yapılmadan göz ardı edilmemeli!

Saat 14:00 civarında merkez üssü Lefkoşa olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge halkı sarsıntıyı hafif şiddette hissederken, uzmanlar depremin yalnızca büyüklüğüyle değil, fay yapısıyla da dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Yerbilim Mühendisleri Odası eski başkanı Oğuz Vadilili, depremin odak noktasının 16 kilometre derinlikte olduğunu belirterek, bu derinliğin Kıbrıs Yayı’nın güney kolu ile uyumlu olmadığını, aksine kuzey kolunda yer alan Ovgos Fay Zonu ile ilişkili olabileceğini ifade etti. Vadilili, depremin fay çözümlemesinin yapılması gerektiğini ve bunun bilimsel olarak değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Uzmanlar, Kıbrıs'taki diri fay hatlarının yeterince dikkate alınmadığını belirterek, bu durumun ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Vadilili, JMD-MTA Karasal Alan Diri Fay Haritası ile JMD-AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yetkililerin ve halkın bu konuda bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Ada insanının bu fayları "yok hükmünde" kabul ederek yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Vadilili, fay risk analizlerinin yapılması gerektiğini belirterek bir kez daha uyardı: "Her deprem gibi bu depremin de fay çözümlemesi yapılmalı, riskler değerlendirilmelidir!"