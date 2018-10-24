Vadilili gençler büyük beğeni topladı

KKTC Kalkınma Bankası ile Dünya Kalkınma ve Finans Kurumları Federasyonu’nun (WFDFI) himayelerinde ülkemizde gerçekleştirilen Uluslararası CEO Forum 2018’in, açılış gecesi yemeğinde Gençlik Dairesi’ne bağlı Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu sundukları gösteri ile katılımcıların büyük beğenisini topladı.

40 ülkeden kalkınma ve finans kurumlarının yaklaşık 110 üst düzey temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası etkinlik ülkemizin ve kültürümüzün tanıtılmasına da katkı sağladı. CEO Forum katılımcıları, gecede Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu’nun performansını izlerken cep telefonları ile fotoğraf ve videolar çekerek sosyal medya platformlarından da paylaştılar.

KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutcu, “Uluslararası CEO Forum’u ülkemizde düzenlerken sadece bankamızın değil, ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına da destek olma amacını taşıdık. Vadilili pırıl pırıl gençlerimizin gönüllü olarak katıldıkları gecemizde sergiledikleri muhteşem performansı tüm misafirlerimiz büyük ilgi ve beğeni ile izledi. Gençlik Dairesi’ne, Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu yöneticilerine ve tüm gençlerimize bankamız adına teşekkür ederim” dedi.