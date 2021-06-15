Vadilili, İMO’nun Basın Açıklamasına Gelen Tepkileri Kınadı

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkan Oğuz Vadilili, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu tarafından, Gazimağusa surları üzerine bayrak dikilmesi, Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı yeni hastane ve yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı projelerinin değerlendirildiği basın açıklamasına tehdit içeren tepkiler geldiğini belirterek bunu kınadı.

Vadilili yaptığı yazılı açıklamada, İMO’nun yaptığı değerlendirmeye aynen katıldıklarını belirterek, “projeleri bizler de İMO gibi ‘Kıbrıs Türk Toplumu’nun yok oluş projeleri’ olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz” dedi.

Ülkenin demokrat insanlarına karşı dozajı her geçen gün artan, her platformda yapılan korkutma ve susturma girişimlerinin devam ettiğini ileri süren Vadilili, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle sosyal medya kullanılarak genellikle de troller kullanılarak demokrat insanlarımız görüşlerini korkusuzca ve özgürce dile getirdikleri için adeta küfür ve tehdit söylemleri ile linç edilmeye çalışılmaktadır. İMO başkanı ve yönetim kurulu da toplumumuzu uyanışa çağıran açıklamasıyla bundan nasibini almıştır.

Bunun kabul edilebilir olmadığını belirterek, Yerbilim Mühendisleri Odası olarak yetkililere bu ülkenin demokrat insanlarının tehdit ve küfürlü söylemler ile linç edilmesi girişimlerine karşı bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz diye sormak istiyoruz?”

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15/06/2021 16:51