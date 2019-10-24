Vadilli ile Paşaköy arasındaki çöplük sorunu çözülemedi

Haber Kıbrıs-Özel

Orta Meserya köylerinden olan Vadilli ile Paşaköy arasındaki çöplük sorunu yıllardır çözülemiyor. Paşaköylü çiftçilerin arazisi çöplük gibi kullanılıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan köylüler yıllardır şikayet etmedikleri merci kalmadığının altını çizdi.

Köylüler, çöplerin yanı sıra bölgede hizmet veren bir tavuk çiftliğinin hayvan leşlerini ve hayvan artıklarını çöplüğe attığını aktardı.

Çöplüğün ara ara kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildiğini belirten köylüler “Bıktık artık. Artık biri önlem alsın. Başkasının çöpünü temizlemekten bıktık” dedi.

Köylüler yetkililerin en kısa sürede bölgede önlem almasını istedi.

24/10/2019 22:30