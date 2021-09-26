Vahşet! Bir köpeği acımasızca öldürdüler!

Güzelyurt-Akdeniz köyü yolu üzerindeki bir bahçede kimliği belli olmayan 3 kişi yakaladıkları bir köpeği vahşice öldürdü.

O anları cep telefonu ile kaydeden İrfan Gelengül sosyal medyadan yaptığı paylaşımda canilerin yakalanmasını istedi.

İrfan Gelengül'ün paylaşımı şöyle:

Bu bir suç duyurusudur

Güzelyurt Akdeniz köyü güzergahı Akdeniz köyüne gelmeden 1 km geride soldaki bahçelerde 3 kişi beyaz bir köpeği kovalarken gördük (bahçeden kovaladiklarini düşündük) sonra büyük bir taşla öldürdüklerini görünce mesafe uzak olduğu için müdahale edemedim telefonla video çekerek ispat ederek saat 11:30 da bahçeden çıkıp Akdeniz köyü Çamlıbel istikametine döndüler. Van araç arkasına attıkları köpeği hareket halinde iken vura vura öldürdüler. Videoda gayet belli herşey Akdeniz köyü girişindeki benzinlik güvenlik kamerasından şahıslar tespit edilebilir

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26/09/2021 13:20