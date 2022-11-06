Vahşice öldürülen savaşçı 660 yıl sonra geri döndü

Avrupa'nın en vahşi savaşlarından birinde yüzü yarılarak açılan bir Ortaçağ savaşçısı, korkunç ölümünden 660 yıl sonra geri döndü. Uzmanlar, İsveç'in Gotland adasındaki Visby'nin dışındaki bir toplu mezardan kafatasının çıkarılmasının ardından savaşçının yüzünü yeniden yapılandırdı.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

1361'de yılında çoğu paralı asker olan yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir Danimarka kuvveti büyük bir katliam erçekleştirdi .Visby Muharebesi Gotland adasındaki Visby kasabası yakınlarında, Danimarka kralının güçleri ile Gutnish ülke yeomenleri arasında yapıldı.

Kazılara göre, en az üçte biri çocuk veya yaşlı olan neredeyse 2 bin köylü bu katliamda öldü. Bunların arasında, ağzı baltayla ezilen, sol gözünün üstünde yaralar bulunan savaşçı da vardı.

660 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Brezilyalı bir grafik uzmanı Cicero Moraes, kafatasını dijital bir arayüze aktararak ölen savaşçının yüzünü canlandırdı. Moraes, Stockholm'deki İsveç Tarih Müzesi tarafından paylaşılan kafatasının üç boyutlu bir modelini kullanarak rekonstrüksiyonunu tamamladı.

Çalışma, OrtogOnLineMag adlı dergide yayımlandı.

Moraes, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kaftasındaki bazı işaretler, yüzün bazı bölgelerindeki cilt sınırlarını gösterir. Verileri tamamlamak için, canlı bir donörün CT taramasını içe aktardık. 'Temel yüzü tanımlayarak, en bilimsel görüntüyü gri tonlarında, gözleri kapalı ve saçsız olarak ürettik” diye konuştu.

Diğer taraftan Moraes, savaşçının ölüm nedeninin balta darbesi olup olmadığının kesin olarak belirlenemeyeceğini söyledi.

Moraes, "Bunu sadece kafatasıyla tahmin etmek zor. Ama, , olayın meydana geldiği yılı ve koşulları göz önünde bulundurursak, böyle bir yaralanmanın tedavi edilmesi kolay olmayacaktı” dedi.

SAVAŞIN GERÇEKLİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

Moraes, ayrıca oluşturduğu görüntülerin insanları savaşın gerçekliğiyle yüzleşmesini sağladığını vurguladı.

Moraes, “'Bu görüntüler oldukça etkileyici. 'Bugün dünyada birkaç çatışma yaşanıyor ve genellikle sahneleri uzaktan izliyoruz, insanlara ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu tür şiddete maruz kalanların nasıl olduğunu bir düşünün” dedi.

Öte yandan, savaştan sonra, adanın başkenti olan Visby vatandaşları daha fazla kan dökülmesini önlemek için teslim oldu. Kral Valdemar IV'e ağır bir fidye ödendi ve adayı krallığının bir parçası olarak talep etti.

Hem İsveç hem de Danimarka, Danimarka'nın Torstenson Savaşı'ndaki yenilgisini takiben 1645'te İkinci Brömsebro Antlaşması imzalanana kadar adayı talep etmeye devam etti.

Sonunda Visby'nin duvarlarının dışında beş toplu mezar bulundu, 1905'teki ilk arkeolojik kazılar, ölülerin çoğunun zırhlarına gömüldüğünü ortaya çıkardı.

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06/11/2022 17:47