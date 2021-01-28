Vaiz: Maske, mesafe, temizlik ama illaki aşı, aşı, aşı...

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, yaptırdığı Sinovac aşısının ardından antikor seviyelerinin yükseldiğini duyurdu.

Vaiz kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkemizde 15 Ocak’tan itibaren sürdürülen aşı programı çerçevesinde yapmış olduğu Sinovac aşısının ardından antikor seviyelerinin yükseldiğini duyurdu.

Açıklamasında “Maske-mesafe-temizlik” uyarısını atlamayan Vaiz, vatandaşlara “Aşı, aşı, aşı...” diyerek aşı yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Gülgün Vaiz’in açıklaması şöyle:

15.01.2021 tarihinde ülkemizde aşılama başladığı gün Pandemi Merkezi’nde Sinovac aşısı oldum.

Bugün Etik Hastanesi’nde laboratuvar sorumlumuz Ulus beyin özel olarak araştırma amaçlı yaptığı Covid-19 antikor tahlilimi yaptırdım. 1. doz aşı sonrası 13. günde antikor seviyem yükselmeye başlamış. Üstelik spike antikor. Maske, Mesafe, Temizlik ama illaki aşı, aşı, aşı...

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28/01/2021 21:48