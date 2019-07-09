Vajina Akıntısı (Vajinit) Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Vajina akıntısı normal ve her kadında olur. Dölyolu yani vajina yüzeyindeki hücrelerden sıvı salgısı olması tamamen normaldir. Kokusuz, renksiz ve şeffaftır. Herhangi bir kaşıntıya ve ağrıya neden olmaz.

Yumurtlama döneminde yumurta akı kıvamında olup çekince uzayan, kokusuz, renksiz, şeffaf bir salgı olur. Bu salgılar tamamen normal olup fizyolojik salgı adını alır.

Vajina içinde laktobasil dediğimiz, vajinayı zararlı mikroplara karşı koruyan yararlı bakteriler bulunur. Bu bakteriler azalırsa mantar iltihapları oluşur. Laktobasiller antibiyotik kullanımı ve kabızlık durumunda azalır.

Vajina Akıntısı (Vajinit) Nedenleri

Vajina akıntıları vajina iltihabı, rahimağzı, yani serviks iltihabı, yabancı cisim (pet, tampon, kondom gibi), rahmi ve yumurtalıkları tutan iltihaplar, dölyolu ve rahim kanserlerinde ve yeterli genital bölge temizliği olmamasından kaynaklanabilir.

Vajinit olarak isimlendirilen vajina iltihabından mantarlar, virüsler, bakteriler, parazitler sorumlu olabilir.

Sıklıkla rastlanan, bakteriyel dölyolu iltihaplarıdır. Yeni partnerin olması veya çok sayıda cinsel partner olması, sigara içilmesi ve vajinanın yıkanması gibi etmenler bakteriyel enfeksiyona zemin hazırlar.

Vajinada bakteriyel iltihap hiçbir cinsel aktivitesi olmayan kızlarda da görülebilir.

Vajina Akıntısı (Vajinit) Bulgu, Belirti ve Yakınmalar

Mantara bağlı vajina iltihabı kandida (CandidaMantarı) vajinitidir. Akıntı beyaz, peynirimsidir. Kaşıntı yapar. Genital bölge şişer ve kızarır.

Bakteriyel vajinit genellikle gardnerella bakterisinin neden olduğu vajina iltihabıdır.

Çürümüş balık kokusu vardır. Akıntı koyu gri ve köpüklüdür. Cinsel yolla bulaşan bu mikrop çok fazla kaşıntı ve yanma yapmaz.

Trikomonas bir çeşit parazit olup vajina iltihabına sebep olur. Cinsel yolla bulaşır. Köpüklü, kötü kokulu olup krem rengindedir. İdrar yaparken yanma eşlik eder. Cinsel ilişki sırasında ağrı olur.

Herpes virüse bağlı vajina iltihabı cinsel yolla bulaşır. Akıntı ile birlikte anormal kanamalar, kasıktaki bezlerde büyüme, idrar yaparken yanma şikayeti vardır.

Genital bölgede ciltte içi su dolu, ağrılı kabarcıklar oluşur.

Yapılan jinekolojik muayenede akıntı tespit edilen hastadan akıntı örneği alınarak mikroskobik inceleme yapılır. Akıntıya neden olan etken tespit edilir.

Vajina Akıntısı Tıbbı Tedavi Yöntemleri

Tedavi, etkene yöneliktir.

Mantara bağlı akıntılarda pamuklu iç çamaşırı kullanılmalı ve her gün değiştirilmelidir. Sıkı, dar pantolonlar, sentetik kumaşlar kullanılmamalıdır.

Varsa kabızlık önlenmelidir. Dölyoluna uygulanan klotrimazol, izokonazol vb içerikli ovül veya tabletler verilir. Ağızdan verilecek mantar ilaçları karaciğer hasarına neden olabilir, ilk başta kan tahlili ile kontrol edilir.

Bakteriyel vajina iltihabında metronidazol veya ornidazol grubu ilaçlar vajina içine ve ağızdan kullanılır. Bulantı, ağızda metalik tat, iştahsızlık gibi yan etkileri mevcuttur. Uzun süreli kullanımı mantar iltihabına neden olabilir. Tedavi mutlaka eşi de kapsamalıdır. ilaç kullanımı esnasında cinsel ilişki yasaklanır.

Herpes virüslere bağlı iltihaplarda ise asiklovir, valasiklovir gibi antiviral ilaçlar verilir. Bulantı, baş dönmesi, döküntü gibi yan etkileri mevcuttur.

Vajina Akıntısı (Vajinit) ve Beslenme Değişiklikleri

Yoğurt, kefir veya probiyotik yoğurtta bulunan dost bakteriler, vajinanın dengesini sağlamaya yardımcı olup enfeksiyon riskini azaltabilir.

Doğal antibiyotik olan sarımsak günlük tüketimde olmalıdır. Sarımsağın vajinaya fitil olarak uygulanabilen preparatlar, ağızdan kullanıma göre daha yararlıdır.

Şeker, karbonhidrattan zengin gıdalar, alkol ve kafeinli gıdalar ile

işlenmiş gıdalar azaltılmalıdır.

Keten tohumu veya yağı, balık, tavuk, meyve ve sebze tüketimi tercih edilmelidir.

Vajina Akıntısı Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Banyo esnasında vajinanın çevresi temiz su ile silinmelidir, vajinanın içine tahrişe neden olabilecek parfüm, şampuan veya sabun uygulanmamalıdır.

Vajinanın içindeki pH düzeyi çok önemli olduğu için iç kısım yıkanmamalıdır.

Nefes alabilen pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli, sentetik ürünler kullanılmamalıdır.

Büyük tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra tuvalet kağıdı ile temizlik önden arkaya doğru yapılmalıdır.

Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları veya vajina içine yerleştirilen bariyer ile yapılan doğum kontrol yöntemleri mantar enfeksiyonu riskini artırabilir; doktor ile görüşüp daha farklı bir yöntem seçilmelidir.

Vajina Akıntısı ve Önerilen Besin Takviyeler

A Vitamini ve Beta Karoten

Beta karoten, A vitamininin toksik olmayan öncülüdür. Vajinal mukoza epitelinin normal gelişimi ve bütünlüğünü sağlamak için A vitamini gereklidir.

A vitamini enfeksiyonlara karşı gerekli bağışık yanıtı oluşturmada rol oynar. Fazla miktarda alınan A vitamini teratojenik etki göstermektedir.

5.000 IU’dan fazla alınmamalıdır. Sentetik beta karoten yerine doğal karotetenoitler de önerilir. Günlük beta karoten miktarı İse 50.000 IU’dur.

B Vitaminleri

Karbonhidrat ve protein metabolizması için B vitaminlerine gereksinim vardır. Hücre çoğalması ve yenilenmesi ile bağışık yanıt oluşması için de B vitaminlerine ihtiyaç duyulur.

B1 vitamini ve pantotenik asit östrojenik etkili olmasa da estradiolün etkisini düzenlemede etkilidir. B vitaminleri takviyesi özellikle atrofikvajinit durumunda gözlenen östrojen eksikliğinde yararlı olabilir.

C Vitamini ve Biyoflavonoitler

Bağışık yanıt oluşmasında etkin rol oynarlar. Ayrıca bağ dokusunun bütünlüğü ve dolayısıyla enfeksiyonun yayılmasını önlemek için gereklidir. Herpetik enfeksiyonların oluşmasına engel olabilirler.

Bir araştırmada, bakteriyel vajinozis tedavisinde vajina içine C vitamini, intravajinal tablet 250 mg dozda uygulanmış ve uygulamadan sonra hastaların %77’sinde bakteriye rastlanmamıştır.

Vajina içine 250mg C vitamini içeren tabletler önerilirken, ağızdan da 1.000 mg C vitamini desteği alınması önerilmektedir.

ilgili yazı: C Vitamini: Bulunan Gıdalar, Eksiklik Belirtileri ve Sağlık Faydaları

Çinko

DNA ve RNA onarımı ve çoğalmasında çinko gereklidir. A vitamininin biyoyararlanımı için de çinkoya ihtiyaç duyulur. Topikal ve oral çinko takviyesi herpes virüslerinin gelişimine engel olabilir.

Çinkonun hem antiviral hem de bağışıklık sistemini destekleme özelliği bulunmaktadır. Antibiyotiğe yanıt vermeyen vajinit vakalarında, çinko takviyesinin tedavide etkili olduğu bildirilmiştir.

Günde 10- 15 mg çinko takviyesi önerilir.

Probiyotik

Yararlı bakteriledendir (Lactobacillus acidophilus gibi). Normal vajinal florada bulunurlar.

Candida mantarı gelişimine engel olabilirler. Günde 2-3 kapsül probiyotik alınması önerilir.

Yatmadan önce intravajinal olarak da uygulanır. Bakteriyel vajinit veya vajinal mantar enfeksiyonu (vajinal candidiyazis) olan hastalara lactobacillus acidophilus içeren yoğurttan günde 150 gram tüketmesi önerilir.

10ml içinde 1 milyar organizma olacak şekilde seyreltilen su, vajina içine enjektör ile de tatbik edilmek suretiyle etki sağlanabilir.

HIV pozitif olan hastalarda candida mantar enfeksiyonuna karşı 21 ay boyunca lactobacillus acidophilus içeren vajinal supozituvarlar uygulanmış ve antifungal etkili klotrimazol kadar etkili olduğu bildirilmiştir

E vitamini

E vitamini de dahilen ve intravajinal olarak kullanılır.

Günde 400 IU oral olarak alınır. E vitamini supozituvarı veya E vitamini içeren yağ, günde 2-3 kez 3-14 gün boyunca uygulandığında, vajina ve vulva mukozasında yumuşatıcı etki yaratır.

Borik Asit

Antiseptik ve antifungaldir. 7 gün boyunca 600 mg borik asit içeren bir supozituvar yatmadan önce vajina içine yerleştirilir.

Tekrarlayan mantar enfeksiyonları ‘için bu uygulamaya haftada 2 kez 6 ay boyunca devam edilir.

Uyarı: Gebelikte kullanılmamalıdır, oral yoldan alınmaz, toksiktir.

Vajina Akıntısı ve Önerilen Bitkisel Takviyeler

Çay Ağacı

Melaleuca alternifolia bitkisinin alkollü ekstresini %1 oranda içeren suyun güçlü antibakteriyel ve antifungal özellik gösterdiği bildirilmiştir.

Hazırlanan su ile günlük duş alınması önerilir. Ayrıca çay ağacı yağının (Tea tree oil), trichomonas, candida albicans ve diğer vajinal enfeksiyonlarda topikal olarak kullanımı da önerilir.

Vajinal duş suyu hazırlarken yağ ve ekstre mutlaka su içinde seyreltilmiş olmalıdır.

E vitamini ve çay ağacı yağı bir tampon çözelti içinde karıştırılarak vajinal kapsül içine yerleştirilir ve bu preparat maksimum 6 hafta süreyle kullanılır.

Hidrastis Rizomu ve Ekinezya

Vajinal duş suyu hazırlamak için droglardan yararlanılır. l tatlı kaşığı hidrastis drogu 500 ml kaynamış su içinde 10-15 dakika demlenir, süzülür.

Her vajinal duşta 500-1.000 ml sıvı kullanılması önerilir. Bakteriyel direnç gelişmesine önlem olarak ekinezya çayı tüketilmesi de öneriler arasındadır.

Ekinezya çayı için l tatlı kaşığı drog, 150 ml kaynamış su içinde ağzı kapalı olarak 5 dakika demlenip süzülür.

Günde 2-3 kez bir çay fincanı içilir.

Meyan Kökü

Flavonoit yapısında bir bileşik candida enfeksiyonlarına karşı deneysel çalışmalarda etkili bulunmuştur.

Ayrıca içerdiği saponozit yapısında bileşik olan gliseretik asit de candida türlerinin neden olduğu mantar enfeksiyonlarında etkilidir.

Dahilen meyan kökü içeren preparatlardan yararlanılabileceği gibi, haricen de uygulanabilir.

Duş şeklinde uygulama için, 15 gram meyan kökü l litre su içine ilave edilir, hafif ateşte 10- 1 5 dakika kaynatılıp süzülür.

Sarımsak

Bağışıklık sistemini destekler, güçlü antifungal ve antibakteriyel etkilidir. Candida albicans enfeksiyonları en aza indirmek için günde 2 kez sarımsak ekstresi içeren kapsüllerin alınması önerilir.

Sarımsak ve kekik içeren vajinal kremin de vajinal mantar enfeksiyonunda etkili olduğu görülmüştür.

Soya

Bir araştırmada, günde 45 gram soya unu tüketen kadınlarda vajinal dokuda östrojenik aktivite olduğu saptanmıştır. Bitkisel östrojen (fıtoöstrojen) içerir.

Soya takviyesinin atrofik vajinit oluşumunu önlemede etkili olabileceği bildirilmiştir. Hormon reseptörü pozitif meme kanseri hastalarının doktor önerisi olmadan kullanmamalıdır.

Trikomoniyazis/Trikomonas Vajinalis Enfeksiyonu İçin Önerilen Besin Takviyeleri

Propolis

Propolis etanol ekstresi Trichomoniasis vaginalis ve Toxoplasma gondii’ye karşı 150 mg/ml konsantrasyonda öldürücü etkili bulunmuştur.

Ayrıca propolisin iltihabı baskılayıcı özelliğide görülmüştür. Fakat henüz bu konuda yeterli klinik çalışma yoktur.

Trikomoniyazis/Trikomonas Vajinalis İçin Önerilen Bitkisel İçerikli Takviyeler

Uçucu Yağlar

Nane ve lavanta uçucu yağları antitrikomonal etkilidir. 15-20 dakika içinde etkilerini gösterirler. Nane ve lavanta uçucu yağını içeren vajinal duşlardan yararlanılabilir.

Çay Ağacı Yağı

Germisit etkilidir. 1 litre su içinde %0.4’lük çay ağacı uçucu yağı ile hazırlanacak olan karışım vajinal duş olarak kullanılır.

Berberin

Berberin sülfat, T. vaginalise karşı güçlü etkilidir. Berberin içeren hidrastis rizomu drogundan hazırlanacak olan çaydan haricen duş sıvısı olarak yararlanılır.

Ayrıca %8-12 alkoloit içeren standart ekstresini içeren 250-500 mg’lık kapsül veya tabletlerin alınması ya da 2-4 gram kurutulmuş köklerinden hazırlanan çayın içilmesi önerilir.

Ekinezya

Bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla yarım tatlı kaşığı ekinezya kökü 1 bardak kaynamış su içinde 10 dakika demlenip süzülür.

Gün içinde birkaç çay fincanı içilir. 8 haftadan uzun kullanılmamalıdır.

Kaynak: Vajina Akıntısı (Vajinit) Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?