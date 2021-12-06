Vaka hızında korkunç artış…

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra görülmemiş bir hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili uzmanlardan hem tedirgin edici, hem de iyi haberler geldi. İngiltere'de ise araştırmacılar yayılma hızının çok yüksek olduğunu ve önlem almak için artık çok geç kalındığını belirterek, karamsar bir tablo çizdi.

İngiliz The Times'ın haberine göre, East Anglia Üniversitesi tıp fakültesinden Profesör Paul Hunter, Omicron'un "Delta varyantından çok daha hızlı yayıldığına" dair endişeler olduğunu ve şu anda Birleşik Krallık'ta muhtemelen 1000'den fazla vaka olduğunu söyledi.

BBC Breakfast'a konuşan Hunter, "Gördüğümüz ilk işaretler virüsün muhtemelen oldukça hızlı bir şekilde yayılacağı ve Delta'yı geride bırakmaya başlayacağı yönünde. Muhtemelen önümüzdeki haftalar ya da bir ay içinde baskın varyant olacak" dedi.

İngiliz hükümeti bilim danışmanı, seyahat öncesi Kovid-19 testlerinin yeniden başlatılmasının 'at kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmaya' benzediğini söyledi.

SON 24 SAATTE YÜZDE 50 ARTTI

Profesör Mark Woolhouse, Omicron varyantının İngiltere'de "zaten oldukça hızlı bir şekilde yayıldığı" için kuralların "çok geç" geldiğini vurguladı. İngiltere'de tespit edilen Omicron vakalarının sayısı son 24 saatte yüzde 50 artarak toplam 246'ya ulaştıktan sonra uyarı geldi.

Omicron'un ilk tanımlandığı Güney Afrika'daki bilim insanları, varyantın daha hızlı yayılıyor gibi görünse de aşıların ona karşı koruyucu göründüğünü ve neden olduğu hastalığın daha hafif olduğunu belirtti.

SOĞUK ALGINLIĞINA NEDEN OLAN BİR VİRÜSTEN GENETİK MATERYAL ALDI

Amerikan Washington Post'un haberine göre, yeni bir ön çalışma, Omicron varyantının muhtemelen insanlarda soğuk algınlığına neden olan başka bir virüsten genetik materyal almış olduğunu belirledi. Aynı çalışmaya göre Omicron, koronavirüsün diğer varyantlarından daha fazla bulaşıcılığa ancak muhtemelen daha düşük ölüm oranına sahip.

Cambridge merkezli Nference'den araştırmacılar, Omicron varyantında, soğuk algınlığına neden olabilen bir virüste bulunan bir genetik kod parçacığı buldu. Çalışma şu anda ön baskı aşamasında ve hakemli incelemeden henüz geçmedi.

Omicron hakkında pek çok şey bilinmemekle birlikte, sağlık uzmanları, geçirdiği birçok mutasyonun onu Delta gibi varyantlardan çok daha bulaşıcı hale getirebileceğinden endişe ediyor. Güney Afrika'da, ülkenin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Omicron'un Kasım ayında diğer virüs varyantlarını geride bırakarak genomların yüzde 74'ünü oluşturduğunu söyledi.

'BULAŞI GÜCÜ ARTTIKÇA ÖLDÜRME KAPASİTESİ DÜŞÜYOR'

Biyolojik mühendis olan Venky Soundararajan, bir virüsün daha bulaşıcı hale gelmek için geliştikçe, genellikle ciddi semptomlara neden olması muhtemel olan özelliklerini 'kaybettiğini' söyledi. Ancak kesin bir belirleme yapılmadan önce çok daha fazla Omicron verisine ve analizine ihtiyaç olduğunu kaydeden Soundararajan, aşıların küresel olarak eşit olmayan dağılımının koronavirüsün daha fazla mutasyonuna yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

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06/12/2021 18:08