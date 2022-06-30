Vaka sayıları dev gibi büyürken, sağlık bakanlığı ortada yok

Biliyorum, sorunlarımız dağ gibi. Ekonomik sorunlar, global gerginlikler, ambargoların etkisi, TL kullanımındaki çaresizliğimiz, Merkez bankası gibi davranamayan ama olan Merkez bankamız, para politikalarındaki yetersizliğimiz bizi yeterince yerden yere vuruyor

Hükümet işbirliği halinde, sağa sola vergi kıyağı çekmekle meşgul. Maliye bakanlığı piyasayı ödemiyor. İşçiler sokakta, taşeronlar ortada yok. Bankalarda haciz işlemi gören malların devlete ödenen parasını devlet bankalara ödemiyor, resmen devlet paraya çöküyor. Rezalet yahu…

Kötü yönetim, zulme dönüştü. Yalnızlığımız katmerlenerek büyürken, insan gibi yaşama isteğimiz görmezden gelinip, umursanmazken, varlık içinde yokluk çeken bir toplum halini aldık. Bu yaşamı hak etmiyoruz, üstüne bir de siyasetin aynı kesimlere sürekli kıyak çektiğini gözlemliyoruz, utanan da yok

Sinsi bir düşman daha var. Covid 19… Maalesef rakamlar hiç de iç açıcı değil. Hükümet, Pandemi ile mücadeleyi de bırakmış durumda. Perde gerisinde büyük bir skandal var ve giderek büyüyor. Covid 19 ile mücadele sonlandırıldı, hasta ile hekim arasındaki bağ koparıldı

Covid hastaları nereye başvuracağını, ne yapacağını bilmezken, doktorlar da hastalara nerde tedavi uygulayacağını, nereye yatıracağını, yoğun bakım hizmetini nerde vereceğini bilemez duruma geldi. Maalesef perde gerisinde yaşananlar tam bir sağlık skandalı, hasta hakkı ihlali

Pandemi hastanesi kapatıldı. Covid 19 ile mücadele eden doktor ve hemşireler dağıtıldı. Sistem değiştirildi. Şimdi bir Covid hastası nerde test yapıyor? Hasta ise nereye yatırılıyor bilen var mı? Şu anda etrafınıza bir bakın, farkında olmadan mutlaka bir hastayla temas etmişsinizdir

Artık, Covid hastalarını devlet bilmiyor. Evinde antijen testini yapan, pozitif sonuç alsa da kimseye bildirmiyor. Kliniklerde grip gibi tedavi görüyor, maskesini takarak işine, yaşamına devam ediyor. Eğer bu aşamaya gelmişsek, o zaman sağlık bakanlığı yeni bir sistem açıklasın, herkes bilsin

Bakınız. Artık rakamlar günlük değil, haftalık açıklanıyor. 1- 7 Haziran tarihleri arasında 9 bin 930 test yapılmış, 279 asta saptanmış. Devam eden 8- 14 tarihleri arasında 7 bin 877 test yapılmış, bu kez vaka sayısı 310. Az da olsa ivme yukarıya doğru tırmanmış

Haftalık olarak test rakamları resmi açıklanıyor. 15- 21 Haziran tarihleri arasında ise test sayısı 10 bin 883 ama vaka sayısı bu kez fahiş bir artışla 859’a yükseliyor. Son hafta ise, dehşet bir hasta sayısı artışı ile karşılaştık. Test sayısı 15 bin 517, vaka sayısı bin 499

279 hasta ile başladığımız Haziran ayını, bin 4 99 hasta ile tamamlıyoruz. Ortalama 5 kat hasta sayısında artış var. Pandemi hastanesi var mı? Yok… Bu hastalar nerede, kontrolü yapılıyor mu? Yok. Yetişmiş doktor ve hemşireler nerede? Dağıtılmış… Tablo bu…

Çok şükür, ölüm yok. Yoğun bakımda yatan hasta yok. Şu anda hastalığın sürme süresi 7 gün. Ancak, dünya genelinde hasta sayısı artıyor. Tedbirler başladı. Maskeyi geri getiren ülkeler var. Bizde ise, kurulu düzen bozuldu, yetişen insan gücümüz dağıtıldı, hastane dolduruldu

Şu an, hasta sayısı artarken, hekim- hasta, hasta- yatak, hasta ilaca erişim çarkları bozuldu. Bugün, gecikmeden ciddi bir tedbir alınması gerekiyor. Hepimiz de biliyoruz ki, bir çok isim hasta olduğunu bildirmiyor bile. Gerçek rakamlar açıklananın çok üzerinde

NOT: RESİMDEKİ HARİTA GÜNLÜK ORTALAMA VE HAFTALIK HASTA RAKAMLARINI GÖSTERİYOR.

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30/06/2022 08:37