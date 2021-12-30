Vaka Sayıları Katmerlenerek Artıyor, Aile Büyüklerini Koruyun

Omicron Varyantı ile birlikte hızlı tırmanış ülkemizde de başladı. 150 olan pozitif hasta sayısı önceki gün 200, dün 250 bandına yerleşti. Hastane yatış sayıları az olsa da, yatak kapasitemiz, insan gücümüz az, mücadele çok zor olacak

Seçim çalışmaları hız kesmiyor. Kalabalık kalabalık toplantılar, kucaklaşmalar, kaynaşmalar, katılanlar arasında pozitifler var… Eylemler devam ediyor, eylemciler arasında pozitif vakalar var. Seçim 23 Ocak’ta bitecek ama, enkazı Şubat- Mart ancak temizlenecek

Yeni yıl kutlamaları da bir başka etken. Yalvarırım, aile büyüklerini sevenler, önemseyenler, evde ya da dışarıda, her nerede kutlama olacaksa, PCR, bak antijen demiyorum, PCR testlerini yapsınlar, eğlencelere öyle katılsınlar

Türkiye’de bir günde 36 bin vaka. 18 binlere düşmüştü. 142 kişi hayatını kaybetti. İleri yaşta, kronik hastalığı olanlar arasında varyantların pek bir önemi yok. Gençlerin direndiği varyantlar, maalesef aile büyüklerimizi bizden alıyor

Güney Kıbrıs’ta tablo daha da kötü. Bir günde 3 bin 2 vaka. Bu bugüne kadar çıkılan en yüksek rakam. Önce 2 bin, sonra 2 bin 500, şimdi de 3 bin bandına çıkıldı. Hem de 3 günde. Hem Güney Kıbrıs hem de Türkiye’de rakamlar artıyor. Bizde de durum benzer

“Gara habercilik” yapmak istemem ama, 80-90 bandında bizleri yakalayan son varyant, 300 bandının üzerine çıkmıştı. 3 katı artmıştı. Şimdi, daha çok bulaşan varyant bizleri 200 bandında yakaladı, kaç kat katlanacak düşünmek bile istemiyorum.

Aile büyüklerimizi, ailemiz içerisinde kronik hastalıkları olanları korumak boynumuzun borcu. Çok sayıda arkadaşım, kendisi iyi olurken, aile büyüklerini mezara vermenin, 2 belediye çalışanı ve bir şironun toprak atışını uzaktan izlemenin acısını yaşıyor

Halen daha aşı kavgası yapanlar var. Aşı karşıtı bir doktor şu anda Acil Durum Hastanesi yoğun bakımında, zor nefes alıyor. Dün kaybettiğimiz 85 yaşındaki hasta aşısız. Yoğun bakım görmeden, hastanede yatmadan evinde iyi olan aşılı 90 yaşı aşkın hastalar var

Ve Başbakan dün, en sevmediğim iki cümleyi kurdu. “Seçimden sonra radikal ekonomik kararlar alacağız…” Kararlar ne bilmiyoruz. Bugün neden alınmaz? Çünkü seçim var oy kaybedilecek. Popülizm seçim sürecinin en büyük malzemesi, Başbakan da kullanıyor

İkincisi ise, dövizin düştüğü için, halkımızın bir sevinç içinde olduğunu da söyledi Başbakan. Birisi Başbakana doların 8 TL’den, Euro’nun 9 TL’den, Sterlin’in ise 10 TL’den önce 20 TL bandına ardından da bu günkü duruma düştüğünü söylesin. Hepimiz fakirleştik

Maalesef halkın alım gücü düştü, tüm fiyatlar fahiş derecede arttı, göreceli indirimler de dövizdeki düşüş te bizleri mutlu etmiyor, Başbakanı edebilir. Sadece 2021’de döviz karşısında TL’nin değer kaybı bu sabah itibarı ile yüzde 71. Yüzde 71 daha fakiriz, sevinen kim?

Gündeme dair, geleceğe dair konuşmaya, anlatmaya, göze diken olmaya devam edeceğiz. Gücenen gücensin, kırılan kırılsın. Sizler de yorum ve görüşlerinizi yazmaya devam edin, okuyalım. Aktaralım…

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30/12/2021 08:27