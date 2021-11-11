Vaka sayılarında ciddi artış!
11/11/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.341 olup, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir . 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 143 kişi ise yerel vakadır.
33 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 53 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
11 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.341
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 184
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38
Yerel Vaka Sayısı: 143
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 96
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.717.299
Toplam Vaka Sayısı: 24.002
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.388
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1523
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1471
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1260
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 388
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6315
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.119