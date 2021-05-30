Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6193 olup, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlanmış 26 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 6 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Balıkesir-1 / Surlariçi-1/ Kaymaklı-2

Girne

Girne Merkez- 2

30 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6193

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.211.071

Toplam Vaka Sayısı: 7215

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6931

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 285

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2388

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6428

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30/05/2021 18:52