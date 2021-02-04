Vakalar tüm ilçelerde görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınında dün akşam 62’si yerel olmak üzere toplam 71 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 504’e ulaştı.

Vakalardan 10'u Lefkoşa, 45'i Girne, 7'si Gazimağusa, 2'si İskele, 4'ü Güzelyurt, 1'i ise Lefke Bölgesi’nden tespit edildi. Böylece vakalar tüm ülkeye yayılmış oldu.

Tespit edilen 2 kişi deniz yolu ile ülkeye geldi, 7 kişi ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğundan dolayı ve bu süre içinde gözetim altındaydı.

İşte bölgelerde çıkan vakaların kendi içindeki dağılımı:

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04/02/2021 10:08