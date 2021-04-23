Vakalarda rekor sayı, döviz roket gibi, ertelenen borçların zamanı geldi, daha sayalım mı

Hükümetin gündeminde bitmek bilmez atamalar var, hükümet programına koyup da vazgeçtiği erken seçim tarihi nedeniyle muhalefetle inatlaşması var, bitmek bilmez içten içe süren kurultay mücadelesi var, israf var, beceriksizlik var, iş bilmezlik var… Hepsi var ama yapılması gereken şeyler yok…

Normal günlerden geçmiyoruz; Covid-19 pozitif vakalarda bugün 93’le yeni bir rekoru gördük…

Vakalar 93’ü bulunca başladı yine “kapanalım- kapanmayalım” kavgası…

Döviz durmak bilmiyor, millet “belki düşer” derken, sterlin 11.5’e Euro 10’a yükseldi…

Hükümet haftalardır istikrarlı bir şekilde yükselen dövizle ilgili hiçbir tedbir almadı, sanki ülkede döviz krizi yokmuş gibi…

Dövizdeki artış duracak gibi değil, sorunlar içinde yüzen bu toplum için bu konuda da bir şeyler yapmak şart…

Nasıl olsa pandemi sorunu var, onun dışındaki hiçbir sorunu hükümet sorun olarak görmüyor herhalde.

Halbuki pandemi diğer sorunları daha yakıcı hale getiriyor ve salgınla mücadele ederken, diğer sorunlara da çare bulmak lazım…

Hükümet daha reel sektörün içine düştüğü girdaptan nasıl çıkacağı konusunda çare üretebilmiş değil.

Her gün başka bir sektörün temsilcileri sorunları anlatıyor, “çare bulun” diyor ama hükümet edenler duymazdan geliyor.

Ne reel sektöre hibe sağlanabildi ne işyeri kiralarıyla ilgili açılım yapılabildi ne de borçlarla ilgili bir şey yapılabildi…

Aylardır bu konularda “bir şey yapın” deniliyor ama duyan kim?

“Borçlar” dedik de… Ertelenen borçların süresi doldu, hade bakalım şimdi ne olacak?

İşyerleri kazanamadı ki borçlarını ödesin, zaten birçoğu battı, kapattı…

Davalar geldi işte, pandemiden dolayı perişan halde olan, geliri duran, kazanamayan insanlar şimdi borcunu ödeyemedi diye suçlu sandalyesine mi oturacak ve hükümet edenler bunları izleyecek mi?

Hükümet, sanki çok kazanıyormuş gibi halktan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor ama kendisi iş çevrelerine, esnafa, perakendeciye, üretene katkı yapmıyor. Katkıyı bırakın, önünü açacak tedbir bile alamıyor.

İşte vakalar 93’ü buldu, tedbir yok, denetim yok, devlet otoritesi yok… Ne olmasını beklersiniz ki?

Denetim konusunda tüm makamlar topu birbirine atıyor, onun personeli yok, diğerinin aracı yok, öbürünün parası yok bir diğerinin niyeti yok… Yok da yok…

TIP-İŞ her gün uyarıyor, sağlıkta sorunlar var, bu sorunların giderilmesi lazım, sorunlar büyüyor ama hükümet sağlıkta tasarruf yapmaya çalışıyor. Hiçbir zaman sağlıkta tasarruf olmaz ama ne olur böyle bir zamanda hiç ama hiç yapmayın, aklınızdan bile geçirmeyin…

Partizanca istihdamlar, gereksiz atamalar, israflar yapılacağına sağlıktaki eksiklikler giderilse olmaz mı?

GAÜ’den satın alınan hastane, bir türlü bitirilemiyor, ihalesi bile açılamıyor, böyle bir zamanda beceriksizlik, iş bitirememe sıkıntısı da sürüyor…

Vakalar 93’ü buldu, vatandaşlar birbirini yiyor sosyal medyada, “kapanmalıyız” diyen var, “bu kadar açılmamalıydık” diyen var, bazı sektörleri sorumlu tutanlar var, yine büyük bir kavga, yine birbirine saldırılar…

Hükümet tedbir almasın, vatandaş birbirini yesin, iş mi şimdi bu?

Sektörler tabii ki kapanmak istemez, kapandığında devlet ona destek olmazsa, perişan olursa, batarsa, hatta evine ekmek getiremeyecek duruma gelirse neden kapanma istesin ki?

Dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz; aynı yere geliyoruz ama her o yere geldiğimizde biraz daha kaybediyoruz, yani başladığımız noktayı arar oluyoruz.

Gittikçe kötünün daha kötüsünü görüyoruz…

Bu arada bu hafta Cenevre’de gayrı resmi beli konferans var; Türk tarafı “iki devletli formülle” gidiyor bu gayrı resmi buluşmaya. Peki kimin umurunda acaba?

Can derdine düşmüş, perişan haldeki vatandaşın gündemi olabilir mi Cenevre? Mümkün değil…

“Önemsizdir” demiyorum ama ne olacağı baştan belli bu buluşma şu anda can derdindeki perişan vatandaşın kesinlikle gündemi olamaz… Gündemi de değil zaten…

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23/04/2021 22:54