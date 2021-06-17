Vakaların nedeni 'Moskova varyantı' mı?

Rusya’da son dönemde artan corona virüs vakalarının ardından bilim insanları, yeni bir varyant üzerinde araştırma yaptıklarını açıkladı. Rus Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü müdür yardımcısı Denis Logunov, yaptığı açıklamada, Moskova'nın kendine ait bir varyanta sahip olabileceğini söyledi.

Rusya’da son dönemde artan vaka sayıları sonrasındaki yetkili makamlar olası yeni bir Covid varyantı üzerine araştırma yaptıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz gün ülkede yaklaşık yarısı başkent Moskova’da olmak üzere 13 bin 397 yeni vaka ve 396 can kaybı bildirildi.

Halihazırda 74 ülkede tespit edilen ve Hindistan’daki yıkıcı corona virüs dalgalanmasına neden olan Delta varyantının Rusya’da tespit edildiğini belirten bilim insanları, vakalarda son dönemdeki artışların arkasında yeni bir Moskova varyantının olabileceğine dair korkuları olduğunu aktardı.

Rusya'nın Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü müdür yardımcısı Denis Logunov, devlete ait haber ajansı Tass'a yaptığı açıklamada, başkentin "Moskova varyantına sahip olabileceğini" söyledi.

YENİ BİR VARYANTI BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Enstitüdeki bilim insanları vakaların yakından izlendiğini söylerken Gamaleya Enstitüsü başkanı Alexander Gitsburg yaptığı açıklamada, bilim insanlarının "Moskova'da dolaşan yeni varyantı belirlemek için çalıştıklarını" söyledi.

Enstitü, Rus yapımı aşının Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunu söylerken Gitsburg, etkinlikteki farkın "kritik olmadığını" belirtti.

Gitsburg, "Sputnik V, yüksek konsantrasyonda antikorları tetikler" derken, "Bir kişi aşı olursa, Hint varyantına karşı korunacaktır" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: DURUM HALA DRAMATİK

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, "Corona virüs ile ilgili durum hala dramatik" derken, Moskova'da hastaneye kaldırılanların sayısının 12 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Yeni enfeksiyon dalgasını durdurmak amacıyla geçen hafta başkentte bazı corona virüs kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koyan Sobyanin, "Yeni enfeksiyonlar açısından zaten geçen yılın zirvesindeyiz" diye konuştu.

SOLUNUM HASTALARI EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Moskova'nın merkezi Covid hastanesinin başhekimi Denis Protsenko ise Salı günü yaptığı açıklamada, hastanesinde şu anda pandeminin başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak nitelendirdiği 407 ventilatör hastası (Solunum cihazına bağlı hastalar) olduğunu söyledi.

Başkan Putin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın 144 milyonluk nüfusunun sadece 18 milyonunun aşılandığını söylerken ülkenin aşı üretim kapasitesinin, isteyen herkesin aşı olmasına olanak sağladığını belirtmişti.

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17/06/2021 15:47