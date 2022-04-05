Vakıf 2021 Yılında Çocuklar İçin 758 Bin 176,44 TL Harcama Yaptı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “1-7 Nisan Kanser Haftası”nın bir sembol, kanser farkındalığının 365 gün olması gerektiğini kaydetti.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, her yıl Nisan ayının ilk haftasının “Kanser Haftası” olarak adlandırıldığı belirtilerek, 2001 yılında kurulan vakfın, kanser hastalığında erken tanı ve tedavinin, korunma yöntemlerinin ve toplumun kanser konusunda sürekli bilinçlendirilmesinin önemini benimsediği vurgulandı. Açıklamada, vakfın kuruluşundan bu yana çalışmaların bu doğrultuda devam ettiği ifade edildi.

“Kanserle ilgili bilgilerimizin artması, erken tanı ve tedavi tekniklerinin gelişmesi kanserle mücadelede bizi daha güçlü bir konuma getirmiştir” denilen açıklamada, “Kemal Saraçoğlu Vakfı bu bağlamda, mücadelenin mihenk taşı olan erken tanı aşamasında doktorlarla istişareli olarak birçok önemli test ve tahlili bireylere ücretsiz olarak sunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın aynı zamanda, 2001 yılından beridir Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı ile iş birliği sayesinde özelde ülkedeki genelde ise dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara umut olunması alanında çalışmalar sürdüren KKTC’deki tek kurum olduğu belirtildi.



Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın bir diğer misyonunun ise 0-21 yaş kanser teşhisi almış, çocuk ve ailelerine maddi ve manevi yardım sağlayabilmek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Vakıf, çocuk ve ailelerinin tedavi, ilaç, gıda, maddi yardım, eğitim, sosyal ve psikolojik vb. gibi ihtiyaçlarını kişisel ve kurumsal bağışlarla yani sadece halktan gelen destekle sürdürebilmektedir.”

“2021 YILINDA 758 BİN 176,44TL HARCAMA YAPILDI”

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, 2021 yılında çocuklar için 758 bin 176,44TL harcama yaptığının kamuoyu ile paylaşıldığına işaret edilen açıklamada, vakfın şeffaflık konusundaki hassasiyetine dikkat çekildi.

“YARDIMLAR İÇİN SÜREKLİ BAĞIŞ DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR”

Açıklamada, kurumun, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak ve onlara destek olmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve yardımlarını devam ettirebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

SMS’LE FİTRE

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağış için tüm operatörlerden “KSV” yazılarak, 4110’a SMS atabileceği kaydedilen açıklamada, tek seferlik SMS bedelinin, 1 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında fitre bedeli olan 73 TL olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bankalar aracılığıyla da bağış yapılabileceği veya www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden çevrimiçi bağış sisteminin kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 – 17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından vakfa ulaşılabileceği bildirildi.

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05/04/2022 14:17