VakıfBank dünya şampiyonu

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Imoco Volley'i 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupayı kazanan belli oldu.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan dev organizasyonun finalinde temsilcimiz VakıfBank, son şampiyon İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaştı.

Tie-break setine giden mücadelenin galibi, 3-2'lik skorla VakıfBank oldu.

İlk sette üstün bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, 25-15 ile üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette toparlanan Imoco Volley, bu bölümü 25-22 ile geçerek durumu 1-1'e getirdi.

Takip eden iki sette de aynı skor ortaya çıkarken, üçüncü seti VakıfBank, dördüncü seti Imoco Volley kazandı ve mücadelede final setine gidildi.

Son bölümde harika bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, seti 15-7, maçı da 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Daha önce 2013, 2017 ve 2018 yıllarında bu kupayı müzesine götüren VakıfBank,4. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

1. set sonucu: 25-15 (VakıfBank lehine)

2. set sonucu: 25-22 (Imoco Volley lehine)

3. set sonucu: 25-22 (VakıfBank lehine)

4. set sonucu: 25-22 (Imoco Volley lehine)

5. set sonucu: 15-7 (VakıfBank lehine)

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19/12/2021 19:59