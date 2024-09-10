VakıfBank'ın yeni kaptanı Zehra Güneş

VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezonda voleybol A takımının kaptanlığını Zehra Güneş'in yapacağını duyurdu.

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10/09/2024

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VakıfBank'ın yeni kaptanı Zehra Güneş

VakıfBank yeni kaptanını açıkladı.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş’in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız." denildi.

Açıklamada ayrıca, "12 yaşında adım attığı VakıfBank'ta altyapıdan A takıma kadar yükselen Güneş, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda kazandığı sayısız başarıyla Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri olmuştur.Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank’ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş’e görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

10/09/2024 09:21
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TAGS: VakıfBank, Zehra Güneş
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