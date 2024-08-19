Vakıflar açılışı Galatasaray ile yapacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekildi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda çekilen kurada Vakıflar A Grubu’nda yer aldı.

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19/08/2024

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Vakıflar açılışı Galatasaray ile yapacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekildi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda çekilen kurada Vakıflar A Grubu’nda yer aldı.

İlk rakip Galatasaray Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı çekilen kuraya göre ilk maçını Kasım ayında Galatasaray ile Lefkoşa’da oynayacak. Vakıflar'ın grubunda Galatasaray’ın yanı sıra son şampiyon Fenerbahçe, İskenderunspor, Bağcılar, Adana, Bakıkesir ve Şanlı Urfa takımları yer alıyor.

Ligde ikinci hafta Bağcılar deplasmanına çıkacak Vakıflar, 6.hafta Fenerbahçe’yi konuk edecek.

19/08/2024 16:40
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TAGS: Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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