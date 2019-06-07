Vakıflar Belgeseli Tamamlandı

Türk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ortak yapımı olan “Vakıflar Belgeseli”’nin ilk bölümü tamamlandı. Farklı bölümlerden oluşacak olan Vakıflar Belgeseli için ülkemizde bulunan yapım ekibi çekimlere hız kesmeden devam ediyor.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter iki kurum arasındaki bu işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Osmanlı’dan günümüze Kıbrıs’ta Vakıf Kültürü’nün gelişimi, toplum üzerindeki etkileri, kişi, kurum kuruluş ve daha birçok kavram üzerindeki katkılarını konu alan “Vakıflar Belgeseli” ilk bölüm tanıtımı büyük beğeni topladı.

1571’de Kıbrıs’ın fethi ile beraber Kıbrıs'ta varlığını sürdürmeye başlayan Vakıf kültürünün gelişimini konu alan belgesel, adada yaşanılan tarihsel süreçleri de döneme uygun kıyafetler eşliğinde canlandırmalar ile ele alıyor.

Yapımcılığını Osman Çağatay Koçak ve yönetmenliğini Tolga Toga’nın yapmış olduğu belgesel için tarihçiler, uzmanlar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi arşivi ve birçok bilgi kaynağından yararlanıldı.

Türk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi ortak yapımı olan “Vakıflar Belgeseli” ülkemizin dört bir yanında bulunan vakıfları ve vakıf eserlerini izleyicilerle buluşturacak. Belgesel, Kuzey Kıbrıs’taki gösteriminin ardından Türkiye Televizyonlarında da yayınlanacak.