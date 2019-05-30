Türk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ortak yapımı olan “Vakıflar Belgeseli”nin ilk bölümü tamamlandı.

Vakıflar’dan yapılan açıklamaya göre Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter iki kurum arasındaki bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Osmanlı’dan günümüze, Kıbrıs’ta vakıf kültürünün, gelişimi, toplum üzerindeki etkileri, kişi, kurum kuruluş ve daha birçok kavram üzerindeki katkılarını konu alan “Vakıflar Belgeseli” ilk bölüm tanıtımı yapıldı.

1571’de Kıbrıs’ın fethi ile beraber Kıbrıs'ta varlığını sürdürmeye başlayan vakıf kültürünün gelişimini konu alan belgesel, adada yaşanan tarihsel süreçleri de döneme uygun kıyafetler eşliğinde canlandırmalarla ele alıyor.

Yapımcılığını Osman Çağatay Koçak ve yönetmenliğini Tolga Toga’nın yaptığı belgesel için tarihçiler, uzmanlar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi arşivi ve birçok bilgi kaynağından yararlanıldı.

Türk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi ortak yapımı olan “Vakıflar Belgeseli” ülkenin dört bir yanında bulunan vakıfları ve vakıf eserlerini izleyicilerle buluşturacak. Belgesel, Kuzey Kıbrıs’taki gösteriminin ardından Türkiye televizyonlarında da yayınlanacak.