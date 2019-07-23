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Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri Çevre Temizliği Yapacak

Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, yarın çevre temizliği yapacak.

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23/07/2019

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Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri Çevre Temizliği Yapacak

Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, yarın çevre temizliği yapacak.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, İyilik Gönülleri, yarın saat 11.00’de Boğaz Piknik alanında çevre temizliği gerçekleştirecek. Temizliğin ardından piknik de yapılacak.

Açıklamada,  doğaya daha saygılı bir toplum oluşmasında gelecek nesillere bırakılacak en güzel hediyenin çevreyi ve doğayı korumadan geçtiği kaydedildi.

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TAGS: Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, haber, kıbrıs
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