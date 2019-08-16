Vakıflar İdaresi’nden ‘Maraş’ atağı

Vakıflar İdaresi, Kapalı Maraş’ın çoğunun vakıf malı olduğu ifade ederek bu malların satılamaz, devredilemez olduğunu ifade etti.

Vakıflar İdaresi yayınladığı bir video ile Kapalı Maraş’taki taşınmazların bir çoğunun vakıf malı olduğu ile ilgili bilir kişilerle röportaj yaptı.

Maraş bölgesinin genel olarak 3 adet vakfa ait olduğu ifade edilen videoda Vakıflar İdaresi’nin elinde orijinal tapular olduğu kaydediliyor.

Vakıflar İdaresi vakıf mallarının devrinin her dönemde yasa dışı olarak ifade edildiği belirtiliyor.

Medyada dolaşan “Maraş vakıf malı değildir” iddialarının da gerçek dışı olduğu kaydedilen videoda Maraş’ın büyük çoğunluğunu vakıf malı olduğu kaydediliyor. Medyada dolaşan Maraş’taki vakıf mallarına karşılık bir buçuk milyon Sterlin ödeme yapıldığı iddiasının da gerçek dışı olduğu kaydedilen videoda bu paranın 1960 anlaşmasında belirtildiği gibi zarar gören camilerin onarımı için yapıldığı kaydedildi.

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