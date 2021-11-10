Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği Jingle ve T-Shirt Tasarım Yarışması kazananları belirlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, düzenlenen çeşitli programlar ile devam ediyor.

Bu kapsamda, EVKAF İyilik Gönüllüleri ve Temiz Kıbrıs İnisiyatifi Başkanı Dr. Demetra G. Mustafaoğlu iş birliğinde hazırlanmış olan ‘Çevre için T-shirt Tasarımı’ ve ‘Jingle Söz Yazma’ yarışması yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Heidi Trautman (Yazar ve Sanatçı), Mandana Mehrnia (Grafik ve Seramik Sanatçısı), Prof. Dr. Nur Onat (Arucad Sanat Fakültesi Dekanı) gibi isimlerden oluşan jüri üyeleri, gelen 730 eser üzerinde değerlendirme yapmış, dereceye giren isimleri belirlemiştir.

Dereceye giren T-Shirtlerin tasarımları, T-Shirt olarak üretilip satışa sunulacak ve gelirleri ile ülkemize yeni ağaçlar ekilecektir.

Jingle Söz Yazma Yarışması Jüri Üyeleri ise Derman Atik (Tiyatro Yönetmeni), Kadir Evre (Müzik Sanatçısı), Fahriye Özay (Ses Sanatçısı ve Tv Programcısı) ve bu projenin başlamasına da vesile olan Grammy adayı, opera sanatçısı ve yapımcı Dr Demetra G. Mustafaoğlu’dan oluşmaktadır.

Ödül töreni 15 Kasım 2021’de gerçekleşecektir. Dereceye giren isimleri ve diğer detayları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

http://www.evkaf.org/site/sayfa.aspx?pkey=1543

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10/11/2021 19:12