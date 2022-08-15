Vakıflar ilk hafta Bursa deplasmanında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.

Geçtiğimiz yıl Süper Lig’den düşen Vakıflar bu yıl 1.Lig’de yer alacak.

Çekilen fikstüre göre Vakıflar, Ekim ayının 1 veya 2’sinde oynanacak ligin ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda oynanayacak.

Vakıflar ikinci haftada ise 8 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Aksaray’ı konuk edecek.

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15/08/2022 11:18