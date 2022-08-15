Vakıflar ilk hafta Bursa deplasmanında
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.
15/08/2022
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.
Geçtiğimiz yıl Süper Lig’den düşen Vakıflar bu yıl 1.Lig’de yer alacak.
Çekilen fikstüre göre Vakıflar, Ekim ayının 1 veya 2’sinde oynanacak ligin ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda oynanayacak.
Vakıflar ikinci haftada ise 8 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Aksaray’ı konuk edecek.