“Vakıflar Örgütü, DAÜ ile iş birliği içerisinde hareket etmeli”

Sendikadan yapılan açıklamada, DAÜ ve toplumun, söz konusu yerin özelleşmesine asla müsaade etmeyeceği vurgulanarak, Sendikanın bu konuda her türlü mücadele içerisinde yer alacağını kaydetti.

“Elinizi DAÜ Beach Club’dan çekin” diyen DAÜ Bir-Sen, “özelleştirme” ile gündeme gelen DAÜ Beach Club ve etrafındaki araziler ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun 18 Temmuz tarihinde aldığı kararların, endişelerini artırdığını belirtti.

Sendika şunları kaydetti:

“Eski rektörlük binasının ve binanın olduğu arazinin sahibi Kıbrıslı Rum, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmuş ve gelinen noktada bu konu için bir takas meselesi ortaya çıkmıştır. Bu takas ile Kıbrıslı Rum mal sahibine Güney’de Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi'ne ait olan bir arazi verilecektir. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi'ne de Kuzey’de bu arazinin eşdeğerinde başka bir arazi verilme durumu ortaya çıkmıştır. Tam da bu noktada DAÜ Beach Club ve etrafındaki araziler ve peşkeş gündeme gelmiştir.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile önceden DAÜ kullanımda olan 16 dönümlük arazi Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi mülkiyetine geçmiş bunun karşılığında DAÜ’ye 18 dönümlük bir arazi devredilmiştir. Ancak DAÜ’ye devredilen arazilerin sit alanı olması nedeniyle buralara inşaat yapılamayacağı ortadır. Yine Bakanlar Kurulu kararında Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi'ne DAÜ’den alınıp devredilen Beach Club etrafındaki araziler için bir yatırımcı ya da işletmeciden bahsedilmesi çok manidardır. Bu özelleştirmenin yolunu açacak resmi makamlar tarafından alınmış bir karardır. Özelleştirme haberleriyle bizleri rahatsız eden bu olay için Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile resmi makamlar derhal açıklama yapmalıdır. Aksi halde bu sessizlik çok endişe vericidir. Bu noktada Vakıflar Örgütü’nün DAÜ ile iş birliği içerisinde hareket etmesi en doğru olandır.

Son söz, Beach Club hepimizin göz bebeği ve topluma mal olmuş DAÜ’nün vazgeçilmezidir. Gözlerini DAÜ Beach Club’a dikenler bilmelidir ki; DAÜ ve toplum buranın özelleşmesine asla müsaade etmeyecektir. Sendikamız DAÜ BİR-SEN bu konuda her türlü mücadele içerisinde yer alacağını kamuoyu ile tekrardan paylaşmaktadır.”