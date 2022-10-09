Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu

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09/10/2022

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Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu

 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden oluşturuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 7 kişilik kurulda halen var olan 4 kişi görevine devam edecek, 3 kişi ise yeni atandı.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşturuldu.

“1.Selahaddin Bayırkan (Başkan-devam), 2. Mustafa Tümer (Üye-devam), 3. Mehmetali Ekemen (Üye-devam), 4. Mehmet Ortak (Üye-devam), 5. Aydın Amca (Üye), 6. Hakan Moral (Üye), 7. Mehmet Emin Yeltekin (Üye)”

09/10/2022 13:34
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TAGS: resmi gazete, kktc, Vakıflar Örgütü, Din İşleri Dairesi, Yönetim Kurulu
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