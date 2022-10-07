Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na 3 üye atandı
07/10/2022
Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na 3 üye atadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na yeni 3 üye ataması yaptı, 4 üyenin görevlerine devam etmesine karar verdi.
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu şöyle:
-Selahaddin Bayırkan (Başkan-devam)
-Mustafa Tümer (Üye-devam)
-Mehmetali Ekemen (Üye-devam)
-Mehmet Ortak (Üye-devam)
-Aydın Amca (Üye)
-Hakan Moral (Üye)
-Mehmet Emin Yeltekin (Üye)