Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na 3 üye atandı

Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na 3 üye atadı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na yeni 3 üye ataması yaptı, 4 üyenin görevlerine devam etmesine karar verdi.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu şöyle:

-Selahaddin Bayırkan (Başkan-devam)

-Mustafa Tümer (Üye-devam)

-Mehmetali Ekemen (Üye-devam)

-Mehmet Ortak (Üye-devam)

-Aydın Amca (Üye)

-Hakan Moral (Üye)

-Mehmet Emin Yeltekin (Üye)

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07/10/2022 22:41