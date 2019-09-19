Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden münhal açıklaması

Açıklamada, 15-20 yıldır geçici statüde çalışan din görevlilerinin yapılacak sınav sonucunda kadrolanacağından münhallerin doldurulmasının bütçeye ek külfet getirmeyeceğine işaret edildi.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Din İşleri Dairesi’nde ortaya çıkan din görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere dün çıkılan münhal ilanına ilişkin basın yayın organlarında ve sosyal medyada ortaya konulan görüşlerin eksik ve yanlış bilgiden kaynaklandığının görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, münhal kararının dörtlü koalisyon hükümeti döneminde alındığı, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nun 11 Ekim 2018 tarih ve K/190/2018 sayılı kararı ile 6 bölge sorumlusu, 70 orta öğrenimli imam, 50 yüksek öğrenimli imam, 30 orta öğrenimli kayyum/müezzin, 2 vaiz ve 5 işçi alınmasına karar verildiği fakat, dörtlü Koalisyon Hükümeti’nin sona ermesi ile münhalin açılamadığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı tarafından 19 Nisan 2019 tarih ve M.L.B.0.00-471/01-19-E.1178 sayılı yazı ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na münhale çıkma yetkisi verildiği belirtilen açıklamada, 18.09.2019 tarihinde açılan münhalin, dörtlü koalisyon döneminde alınan ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanan işlemlerin devamı olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şunu da belirtmek isteriz ki, 1996 yılından beridir Din İşleri Dairesi’ne din görevlisi alınması için münhal açılmamıştır. Bu süre zarfında emeklilik vs. gibi nedenlerle din görevlisi eksikliği ortaya çıkmış, birçok camide namaz kıldıracak din görevlisi bulunmamaktadır. Bazı yerlerde cenaze namazı, cuma namazı, teravih namazı ve bayram namazları gibi ibadetleri yaptıracak görevli bulunamaz hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu durum bazı basın/yayın kuruluşlarınca ‘Cami Var İmam Yok’ gibi manşetlerle de gündeme gelmiştir.

Özetlemek gerekirse 15-20 yıldır geçici statüde çalışan din görevlilerinin yapılacak sınav sonucunda kadrolanması ve dini yeterlilik sınavında başarılı olanlara münhale başvuru hakkı doğmuştur. Bu çerçevede münhallerin doldurulması bütçeye ek külfet getirmeyecektir.

Bu münhaller ülkemizde doğan, eğitimini burada tamamlayan KKTC vatandaşları ile doldurulacaktır. İhtiyaç duyulan camilere KKTC vatandaşlarının yerleştirilmesi ile dışa da talep azalacaktır.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu olarak yaptığımız bu çalışmanın ülkemizde açığa çıkan bir boşluğu gidereceğine inanıyoruz”.

19/09/2019 18:57