Vakıflar Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

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01/11/2024

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Vakıflar Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Vakıflar Spor Kulübü Yıllık Genel  Kurul 24.Ekim.2024 Çarşamba günü saat 14:00 Vakıflar Genel Müdürlüğü inşaat şube müdürlüğü, toplantı salonunda yapıldı. Yeterli katılım olmadığı için tüzük uyarınca yarım saat beklemeden sonra genel kurul, divan kurulunun oluşması ile başladı. Divan başkanlığına Sn. Erhan Soykut  raportörlüğe ise Sn.Deniz Hızal ve Sn. Kezban Köle oybirliği ile  seçildi.

Toplantı öncesi Ulu Önder Atatürk, Merhum Liderlerimiz, aziz şehitler  ile  Vakıflar İdaresi ve Spor Kulübüne hizmet eden ve ebediyete intikal edenler  için bir dakikalık  saygı duruşu yapılarak toplantıya başlanmıştır. Gündeme başlamadan önce spor kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Sn. Kerime Darbaz’a Vakıflar Genel Müdürü Sn. Mustafa Tümer ve Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Sn. Mehmet Kanan tarafından kulübe yapmış olduğu hizmetlerden ötürü ve vakıflar idaresinden emekli olması nedeni ile teşekkür plaketi taktim edildi.

Toplantıda Faaliyet raporu ve mali rapor başkan Mehmet kanan tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı. Daha sonra yönetimin oluşmasına geçildi tüzük gereği önce seçim usulleri ferdi başkanlık seçimine geçildi ve kulüp başkanlığına tek aday Mehmet Kanan yeniden seçildi. Başkan  Mehmet Kanan yeni yönetimini aşağıdaki şekilde görevleri ile birlikte genel kurulun onayına sundu ve onaylandı.

Yönetim kurulu şu şekilde oluştu;

1

Mehmet Kanan

Başkan

2

Erhan Soykut

As  Başkan

3

Şefik Işık

Sekreter

4

Kezban Köle

Veznedar

5

Kerime Darbaz

Sosyal İşler Üyesi

6

Ferhat Arca

Tahsildar

7

Avşar Kişmir

Spor İşleri Üyesi

8

Hüseyin Behlül

Lokal Sorumlusu

9

Mehmet Emin Yeltekin

Faal Üye

10

Öznur Soysal

Yedek Üye

11

Pembe Görneçli

Yedek Üye

12

Deniz.Hızal

Yedek Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin Kurulu

  1. Ahmet Altıntaş
  2. Sevil Sönmez
  3. Hüseyin Mıstıkoğlu
  4. Öznur Soysal

 

Denetim Kurulu

  1.  M. Zeki Kaymakamzade
  2. Güvenç Dağgül
  3. Şükrü Erkunt,  

Toplantı dilek ve temennilerin konuşulmasından sonra sona erdi.

01/11/2024 11:47
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