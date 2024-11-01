Vakıflar Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Vakıflar Spor Kulübü Yıllık Genel Kurul 24.Ekim.2024 Çarşamba günü saat 14:00 Vakıflar Genel Müdürlüğü inşaat şube müdürlüğü, toplantı salonunda yapıldı. Yeterli katılım olmadığı için tüzük uyarınca yarım saat beklemeden sonra genel kurul, divan kurulunun oluşması ile başladı. Divan başkanlığına Sn. Erhan Soykut raportörlüğe ise Sn.Deniz Hızal ve Sn. Kezban Köle oybirliği ile seçildi.

Toplantı öncesi Ulu Önder Atatürk, Merhum Liderlerimiz, aziz şehitler ile Vakıflar İdaresi ve Spor Kulübüne hizmet eden ve ebediyete intikal edenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılarak toplantıya başlanmıştır. Gündeme başlamadan önce spor kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Sn. Kerime Darbaz’a Vakıflar Genel Müdürü Sn. Mustafa Tümer ve Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Sn. Mehmet Kanan tarafından kulübe yapmış olduğu hizmetlerden ötürü ve vakıflar idaresinden emekli olması nedeni ile teşekkür plaketi taktim edildi.

Toplantıda Faaliyet raporu ve mali rapor başkan Mehmet kanan tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı. Daha sonra yönetimin oluşmasına geçildi tüzük gereği önce seçim usulleri ferdi başkanlık seçimine geçildi ve kulüp başkanlığına tek aday Mehmet Kanan yeniden seçildi. Başkan Mehmet Kanan yeni yönetimini aşağıdaki şekilde görevleri ile birlikte genel kurulun onayına sundu ve onaylandı.

Yönetim kurulu şu şekilde oluştu;

1 Mehmet Kanan Başkan 2 Erhan Soykut As Başkan 3 Şefik Işık Sekreter 4 Kezban Köle Veznedar 5 Kerime Darbaz Sosyal İşler Üyesi 6 Ferhat Arca Tahsildar 7 Avşar Kişmir Spor İşleri Üyesi 8 Hüseyin Behlül Lokal Sorumlusu 9 Mehmet Emin Yeltekin Faal Üye 10 Öznur Soysal Yedek Üye 11 Pembe Görneçli Yedek Üye 12 Deniz.Hızal Yedek Üye

Disiplin Kurulu

Ahmet Altıntaş Sevil Sönmez Hüseyin Mıstıkoğlu Öznur Soysal

Denetim Kurulu

M. Zeki Kaymakamzade Güvenç Dağgül Şükrü Erkunt,

Toplantı dilek ve temennilerin konuşulmasından sonra sona erdi.