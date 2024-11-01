Vakıflar Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
01/11/2024
Vakıflar Spor Kulübü Yıllık Genel Kurul 24.Ekim.2024 Çarşamba günü saat 14:00 Vakıflar Genel Müdürlüğü inşaat şube müdürlüğü, toplantı salonunda yapıldı. Yeterli katılım olmadığı için tüzük uyarınca yarım saat beklemeden sonra genel kurul, divan kurulunun oluşması ile başladı. Divan başkanlığına Sn. Erhan Soykut raportörlüğe ise Sn.Deniz Hızal ve Sn. Kezban Köle oybirliği ile seçildi.
Toplantı öncesi Ulu Önder Atatürk, Merhum Liderlerimiz, aziz şehitler ile Vakıflar İdaresi ve Spor Kulübüne hizmet eden ve ebediyete intikal edenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılarak toplantıya başlanmıştır. Gündeme başlamadan önce spor kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Sn. Kerime Darbaz’a Vakıflar Genel Müdürü Sn. Mustafa Tümer ve Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Sn. Mehmet Kanan tarafından kulübe yapmış olduğu hizmetlerden ötürü ve vakıflar idaresinden emekli olması nedeni ile teşekkür plaketi taktim edildi.
Toplantıda Faaliyet raporu ve mali rapor başkan Mehmet kanan tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı. Daha sonra yönetimin oluşmasına geçildi tüzük gereği önce seçim usulleri ferdi başkanlık seçimine geçildi ve kulüp başkanlığına tek aday Mehmet Kanan yeniden seçildi. Başkan Mehmet Kanan yeni yönetimini aşağıdaki şekilde görevleri ile birlikte genel kurulun onayına sundu ve onaylandı.
Yönetim kurulu şu şekilde oluştu;
|
1
|
Mehmet Kanan
|
Başkan
|
2
|
Erhan Soykut
|
As Başkan
|
3
|
Şefik Işık
|
Sekreter
|
4
|
Kezban Köle
|
Veznedar
|
5
|
Kerime Darbaz
|
Sosyal İşler Üyesi
|
6
|
Ferhat Arca
|
Tahsildar
|
7
|
Avşar Kişmir
|
Spor İşleri Üyesi
|
8
|
Hüseyin Behlül
|
Lokal Sorumlusu
|
9
|
Mehmet Emin Yeltekin
|
Faal Üye
|
10
|
Öznur Soysal
|
Yedek Üye
|
11
|
Pembe Görneçli
|
Yedek Üye
|
12
|
Deniz.Hızal
|
Yedek Üye
Disiplin Kurulu
- Ahmet Altıntaş
- Sevil Sönmez
- Hüseyin Mıstıkoğlu
- Öznur Soysal
Denetim Kurulu
- M. Zeki Kaymakamzade
- Güvenç Dağgül
- Şükrü Erkunt,
Toplantı dilek ve temennilerin konuşulmasından sonra sona erdi.01/11/2024 11:47