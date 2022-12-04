Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Dünya Engelliler Gününde de İyilikte Yarıştı

“En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 11. Hafta maçını tamamlayan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Mardin’de konuk olduğu Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü’ne karşı önemli bir başarıya imza attı. 82-77’lik skorla sahadan galip ayrılan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, günün farkındalığı açısından engelli bireylere fırsat verilmesi halinde başarılı olabileceklerini bir kez daha gösterdi.

Ayrıca 451. yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor. Merkezi KKTC başkenti Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.

İletişim;

Daha fazla bilgi için lütfen Evkaf’ın İletişim Sorumlusu ile iletişime geçiniz:

Sesil Dereboylular, [email protected] | 444 04 94 (Dahili: 225)

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04/12/2022 10:23