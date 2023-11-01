Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan muhteşem galibiyet

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01/11/2023

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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan muhteşem galibiyet

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Süper Ligi‘ne Muhteşem Bir Galibiyetle Başladı
"En Güzeli İyilikte Yarışalım" sloganıyla yurtiçi ve yurtdışında önemli başarılara imza atan takım, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne muhteşem bir galibiyetle başladı.

Süper Lig’in ilk deplasman maçında İstanbul'da Pendik Belediyesi Anadolu Yakası Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 56-48'lik skorla büyük bir zafer elde etti. Bu galibiyet, takımı genel sıralamada üçüncü sıraya taşıdı ve başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.

Ayrıca, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile BRT arasında  Yapılan protokol ile isim ana sponsoru olduğumuz  takımımızın belirli maçları BRT ekranlarında da yayınlanacak.

Bir sonraki maçları ise 4 Kasım 2023 tarihinde Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü ile Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularımıza Evkaf olarak başarılar diliyoruz...

01/11/2023 18:38
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TAGS: Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan muhteşem galibiyet
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