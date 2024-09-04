Vakıflar’dan dört transfer
04/09/2024
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Vakıflar 4 transferini açıkladı.
Uzun süredir görüşülen İran’dan iki önemli isim transfer edildi.
3 puanlı Mnsour Ahmadi ve 2,5 puanlı Hasan Ali Khabib takviyesi yapıldı.
Yeşil siyahlılar daha once Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giymiş 2 puanlı Serhat Özbudak’ı renklerine bağlamıştı.
Türkiye Genç Milli takımında da yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden 2,5 puanlı Kerim Gökpur’u da Vakıflar takıma kattı.