Vakıflar’dan dört transfer

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Vakıflar 4 transferini açıkladı.

Uzun süredir görüşülen İran’dan iki önemli isim transfer edildi.

3 puanlı Mnsour Ahmadi ve 2,5 puanlı Hasan Ali Khabib takviyesi yapıldı.

Yeşil siyahlılar daha once Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giymiş 2 puanlı Serhat Özbudak’ı renklerine bağlamıştı.

Türkiye Genç Milli takımında da yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden 2,5 puanlı Kerim Gökpur’u da Vakıflar takıma kattı.

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