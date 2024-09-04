Vakıflar’dan dört transfer

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04/09/2024

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Vakıflar’dan dört transfer

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Vakıflar 4 transferini açıkladı.
Uzun süredir görüşülen İran’dan iki önemli isim transfer edildi.
3 puanlı Mnsour Ahmadi ve 2,5 puanlı Hasan Ali Khabib takviyesi yapıldı.
Yeşil siyahlılar daha once Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giymiş 2 puanlı Serhat Özbudak’ı renklerine bağlamıştı.
Türkiye Genç Milli takımında da yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden 2,5 puanlı Kerim Gökpur’u da Vakıflar takıma kattı.

04/09/2024 11:56
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