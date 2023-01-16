Valencia'dan 15 maçta 15 gol

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 15 maçta 15 gol, 4 asistlik performansla göz doldurdu.

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16/01/2023

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Valencia'dan 15 maçta 15 gol

Enner Valencia bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Tecrübeli golcü son olarak Gaziantep FK maçında takımının 2 golünü atarak galibiyetin baş mimarı oldu.

Valencia, 15 maçta 15 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 33 yaşındaki golcü 4 de asiste imza attı.

''Geleceğim Fenerbahçe'de''

''Goller attım, mutluyum ama önemli olan takımın kazanması. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bazen en kolay gibi gözüken goller, en zor olabiliyor. Bunlar bazen kaçıyor. Gol attığım için ve kazandığımız için mutluyum. Geleceğim Fenerbahçe'de. Şu anda şampiyonluğa odaklandım. Burada çok mutluyum."

16/01/2023 11:09
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TAGS: fenerbahçe, Ekvadorlu, , Enner Valencia
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