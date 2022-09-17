Valencialı Ekvador'a FIFA'dan iyi haber geldi
FIFA, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın milli takımı Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihraç edilme talebini reddetti.
17/09/2022
Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador için Dünya Kupası'ndan ihraç ihtimali gündeme gelmişti.
FIFA, Şili ve Peru'nun kurallara aykırı oyuncu oynattığı gerekçesiyle Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesine yönelik talebini reddetti.
Ne olmuştu?
23 yaşındaki Byron Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlemesi sayesinde Ekvador Milli Takımı'nda forma giyebildiği iddia edildi.
FIFA, belgelerde sahtecilik olduğu iddasıyla yapılan başvuruyu değerlendirme kararı almıştı.