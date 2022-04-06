Valenciya üreticisine destek verilecek!

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06/04/2022

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Valenciya üreticisine destek verilecek!

Bakanlar Kurulu, CYPFRUVEX Ltd. tesislerinde sıkılarak değerlendirilen sofralık kalitedeki valenciya portakal için üreticilere kilo başı 90 kuruş destek verilmesine karar verdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, narenciye sektöründe yaşanan sorunların asgariye indirilmesi adına, dalında kalma ihtimali olan ve sıkmaya gitmek zorunda olan sofralık valenciyanın sıkılarak değerlendirilmesi amacıyla, üreticilere destek verecek.
Buna göre,  CYPFRUVEX Ltd. tesislerinde sıkılarak değerlendirilen sofralık kalitedeki valenciya portakal için CYPFRUVEX Ltd. tarafından hazırlanıp Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına sunulan listeler doğrultusunda, üreticilerine 0.90 TL/Kg destek verilmesine ve konu desteğin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altına yer alan  "Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri" kaleminden karşılanmasına karar verildi.

06/04/2022 19:21
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TAGS: Valenciya üreticis, kktc, haber
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