Valensiya Ürün Bedelleri Ödenmeye Başlanıyor

2023-2024 üretim yılında narenciye üreticilerinin, Cypfruvex Ltd. tarafından hasat edilen ve Meysan sıkma tesisinde değerlendirilen Valensiya ürünleri için ödemeler başlıyor.

Nisan ayında hasadı tamamlanan ürünlerin bedelleri, Cypfruvex Ltd.'nin belirlediği alım fiyatı ve Başbakan Ünal Üstel'in üreticiye verdiği destekle birlikte 13 Ağustos 2024 Salı günü itibariyle üreticilerin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

Mayıs ayında hasadı tamamlanan Valensiya ürünlerinin ödemeleri ise 16 Ağustos 2024 Cuma günü başlayacak. Haziran ayında hasadı tamamlanan ürünler için ödemeler 20 Ağustos 2024 Salı günü yapılacak. Temmuz ve Ağustos ayında hasadı tamamlanan üreticilerin ödemeleri ise 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek.

Toplamda 701 üreticiye, 33.257.444 kg Valensiya ürünü için Cypfruvex alım fiyatı ve devlet desteği ile birlikte 171.272.264 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler, üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak olup, hesabı olmayan üreticiler Ziraat Bankası üzerinden listeye göre ödemelerini alabilecek.