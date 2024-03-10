Valerien Ismael ile yollar ayrıldı

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10/03/2024

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Valerien Ismael ile yollar ayrıldı

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktör Valerien Ismael'in görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın dün sahasında Coventry'ye 2-1 kaybetmesinin ardından Ismael'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich Albion'u çalıştıran 48 yaşındaki Fransız teknik adam, 2022-2023 yıllarında Beşiktaş'ta 7 ay görev yapmıştı.

Ismael, geçen yılın temmuz ayında Watford'ın başına geçmişti.

 

10/03/2024 10:25
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TAGS: Valerien Ismael ile yollar ayrıldı
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