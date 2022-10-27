Valerien Ismael'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ın ayrılık kararıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlananan açıklamada ise "2021-2022 sezonunun ikinci yarısından bu yana futbol A takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valerien Ismael'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ismael'den de teşekkür

Beşiktaş'a teşekkür ederek, sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileyen Fransız teknik adam, siyah-beyazlıları hala iyi bir yerde olduğunu belirtti.

Güneş dönemi

Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaştı. Deneyimli teknik adam, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı ekibin başında lig şampiyonluğu yaşamıştı

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27/10/2022 11:07