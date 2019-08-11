Valizden boa yılanı çıktı

Türkiye’nin Antalya ilinde Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, polisin şüphe üzerine incelediği İzmir’den gönderilen valizin içinde 2.20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi.

Olay, 7 Ağustos Çarşamba günü, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, bir valiz polisin dikkatini çekti.

Bunun üzerine valizi inceleyen polis, içinde yılan olduğunu tespit etti. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri geldi.