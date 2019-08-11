HABER KIBRIS

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Valizden boa yılanı çıktı

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11/08/2019

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Valizden boa yılanı çıktı

Türkiye’nin Antalya ilinde  Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, polisin şüphe üzerine incelediği İzmir’den gönderilen valizin içinde 2.20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi.

Olay, 7 Ağustos Çarşamba günü, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, bir valiz polisin dikkatini çekti.

Bunun üzerine valizi inceleyen polis, içinde yılan olduğunu tespit etti. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri geldi.

 

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TAGS: Valizden boa yılanı çıktı, haber, kıbrıs
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