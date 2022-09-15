Valizlerin içinden çocuk cesetleri çıktı! Anne yüzünü kapattı

Neredeyse tüm dünyadaki televizyonlarda yayınlanan depo açık artırmalarının kan donduran bir trajediyi gün ışığına çıkaracağını kimse beklemiyordu.

Online açık artırma modeliyle satın alınna depodaki eşyalar teker teker dışarı çıkarıldı, araca yüklendi ve eve götürüldü. Sıra valizlerin açılmasına geldiğinde, evden çığlıklar yükseldi.

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz ay valizlerde bulunan iki çocuk cesedine ilişkin binlerce kilometre uzakta, Güney Kore'de sıra dışı bir tutuklama gerçekleşti. Güney Kore polisi, 42 yaşındaki kadının cinayetle yargılanacağını açıkladı.

Ağustos ayında bir depodan yabancılar tarafından satın alınan valizler açıldığında ortaya çıkanlar, Yeni Zelanda'yı şoka sürükledi. Valizlerin tutulduğu depo, ülkenin en büyük şehri Auckland'daydı.

Yaşları 5 ve 10 arasındaki iki çocuğun ceset kalıntıları, yıllardır Auckland Manurewa'daki depoda tutulan valizlerde saklanmıştı. Bir müzayedede depodaki tüm eşyaları 11 Ağustos tarihinde satın alan yabancılar, Clendon Park'taki evlerine götürdükleri bavullardaki ceset kalıntılarını görünce hemen polisi aradı.

Kız ve erkek çocuğunun cesetlerinin bulunması yalnızca Yeni Zelanda'da değil, bütün dünyada manşetlere taşındı.

Adli Tıp uzmanlarının detaylı bir şekilde incelediği cesetlerin kimlikleri belirlendi ancak kurbanların isimleri açıklanmadı. Olaya dair ilk ipucu, 42 yaşındaki bir kadını gösteriyordu.

Kadının Güney Kore'de olduğunu tahmin eden Yeni Zelanda polisi, acil şekilde Seul yönetimiyle irtibata geçti. Uluslararası operasyon için düğmeye basılırken, kadın Güney Kore'nin her yerinde aranmaya başlandı.

İki ülkenin yetkilileri üç hafta boyunca yakın şekilde çalıştı. Tüm dikkatlerin üstünde toplandığı kadının izi bulundu, Ulsan şehrindeki bir dairede Perşembe sabahı yakalandı.

Associated Press (AP) haber ajansı, Ulsan'da gözaltına alınan kadının polis aracına bindirilirken yüzünü kapattığını bildiriyor.

Dedektif müfettişi Tofilau Fa'amanuia Vaaelua, bu kadar kısa sürede şüphelinin yakalanmasının Güney Koreli yetkililerin yardımı olmadan gerçekleşemeyeceğini söylüyor. Vaaelua'ya göre, hem Yeni Zelanda'da hem de başka ülkelerde halen tamamlanması gereken soruşturmalar var.

AFP: ANNESİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, kadının kurbanların annesi olduğunun tahmin edildiğini yazdı. Kadının Yeni Zelanda'daki eski adresi, valizlerin tutulduğu depoda kayıtlıydı.

Yerel medya ise, ailenin birkaç yıl Auckland'da yaşadığını aktarıyor. Medya, çocukların cesetlerinin bavula konulmasından bir yıl önce, babalarının da kanserden öldüğünü belirtiyor.

Yonhap haber ajansı, kadının Güney Kore doğumlu bir Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu bildirdi.

Pasaport kayıtlarına göre, şüpheli 2018 yılında Güney Kore'ye döndü.

HEMEN İADE EDİLMEYECEK

Yeni Zelanda, kadının iade edilmesi için Güney Kore'ye başvurdu. İadenin ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belirsiz ancak iki ay içinde şüphelinin işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Yeni Zelanda, ayrıca kadının iade edilmeden önce kefalet talebinin reddedilmesi için de harekete geçti. Kadının Yeni Zelanda'ya gönderilinceye kadar hapiste tutulması isteniyor.

Kadın, Yeni Zelanda'ya iade edildikten sonra 2018 yılında 'çocuklarını öldürmek' suçundan hakim karşısına çıkacak.

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15/09/2022 16:00