'Valona Chocolate House' yeni lezzetler sunacak

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25/03/2023

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'Valona Chocolate House' yeni lezzetler sunacak

Türkiye'den Pelit çikolatalarının ülkemize taşınması noktasında girişimde bulunan Bekir Koryürek ve Hande Koryürek çifti bugün gerçekleşen Valona Chocolate House işletmesinin açılışında gurur yaşadılar. Suriçi'nde Müftü Ziya Efendi Sokak'ta Koryürek çiftini yalnız bırakmayan sevenleri ilk alışverişlerini yaptılar.

Suriçi kültürümüzün parçasıdır, sahip çıkacağız

Bekir Koryürek, Lefkoşa'da Suriçinin farklı bir kültür değeri olduğunu belirterek,  doğasını sevdiklerini ve buraya sahip çıkılması gerektiğini düşündükleri için mekan olarak hayal ettikleri yerde olduklarını söyledi.  Hande Koryürek ve organizasyona katkı koyan Mine Akad da çikolatanın mutluluk verdiğini, kaliteyi ülkemize taşıma düşüncesiyle Türkiye'de sık sık tattıkları bu tadı üllkemiz insanıyla paylaşmak istediklerini vurguladılar.

25/03/2023 22:28
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TAGS: ’Valona Chocolate House’ yeni lezzetler sunacak
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