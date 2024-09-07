Vampir dişleri ile dikkat çeken Mauricio Valencia'dan Paris'te altın zafer

Paris'te altın madalya kazanan Kolombiyalı paralimpik atlet Mauricio Valencia, hem sporculuk başarısıyla hem de 'vampir dişleri' ile dikkat çekiyor.

Erkekler gülle atma F34 finalinde zaferle ayrılan 36 yaşındaki sporcu, büyük bir sevinç yaşadı. Valencia, altın madalyanın yanı sıra diş modifikasyonu ile de gündeme oturdu. Dişlerini 'vampir dişine' benzeten Valencia, bu değişikliği yapma nedenini "Paralimpik sporun bir gösteri olması gerektiğine inanıyorum" sözleriyle açıkladı.

Valencia, "Dünyanın geri kalanıyla aynı gülümsemeye sahip olmak istemedim. Paralimpik sporun yalnızca tekerlekli sandalyede oturmakla sınırlı bir algısı olmamalı. Bu değişiklik, yarıştığım sıradaki tutumumla ilgili ve hayatı nasıl yaşadığıma dair bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda cirit atma F34 kategorisinde altın madalya kazanan Valencia, Tokyo 2020’de ise cirit atmada gümüş madalya kazanmıştı.

Ayrıca Rio'da gülle atmada bronz madalya elde eden sporcu, Londra 2017 ve Dubai 2019'daki dünya şampiyonalarında cirit atma dalında iki altın madalya daha kazanarak kariyerine önemli başarılar ekledi.