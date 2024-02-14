Van Bronckhorst, Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı

Fernando Santos öncesi Beşiktaş'ın gündeminde yer alan teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı takımla neden anlaşamadığını açıkladı.

Almanya'nın RTL kanalına konuşan van Bronckhorst, Hollanda ekibi NAC Breda'yı çalıştıran Jean-Paul van Gastel'in yardımcısı olması konusunda anlaşamadıkları için Beşiktaş ile yaptıkları transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı iddialarına yanıt verdi.

49 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile flörtü sorulduğunda kendisine teklif yapan bazı takımlar olduğunu belirterek "Doğru, evet. Teklif veren bazı kulüpler var ama bana yeniden başlamak istediğimi hissettiren bir takım olmadı." diye konuştu.

Van Bronckhorst, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesinde Van Gastel'in çalıştırdığı NAC Breda'nın siyah beyazlıları reddetmesinin etkili olup olmadığının sorulması üzerine ise sebebin bu olmadığını söyledi ve "İnsanlar doğal olarak bir kulübün ilgilendiğini düşünüyor ama teklif geldikten sonra kulüple ve bulunacağınız pozisyonla ilgili her şeyi araştırmaya başlıyorsunuz. Tabii birlikte gittiğiniz ve çalışmak istediğiniz personel de. En sonunda da bu işin içinde olup olmak istemediğinize karar verirsiniz. Benim için katılmanın zamanı değildi." ifadelerini kullandı.

Şu anda bir kulüp aramadığını söyleyen Hollandalı hoca, "Hayatımın şu anki durumundan memnunum. Ama eğer güzel bir kulüpten teklif varsa bunu da her zaman dinlemek isterim" dedi.

Van Bronckhorst ayrıca, Van Gastel'in NAC Breda teknik direktörü olarak kalması halinde yeni bir kulübe katılmak isteyen yeterli sayıda yardımcısının bulunduğunu da ifade etti.