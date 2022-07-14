Van Gogh resminin içindeki gizli otoportre, X-ray taramasında ortaya çıktı

İskoçya Ulusal Galerisi uzmanları, bir sergiden önce X-ray taramasından geçirdikleri eserde, otoportreyi tespit etti.

"Köylü Kadın Başı" olarak bilinen eserin arkasında yer alan otoportre, karton ve yapıştırıcı katmanları arasında gizlenmiş.

Galerinin kıdemli uzmanı Lesley Stevenson, sanatçının "kendilerine baktığını" gördüklerinde şoke olduklarını anlatıyor.

Stevenson, "X-ray taramasına ilk baktığımızda tabii ki çok heyecanlandık. Bu büyük bir keşif çünkü Van Gogh'un yaşamına ait bildiklerimize yeni bir parça ekliyor" dedi.

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14/07/2022 11:57